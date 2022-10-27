UFC приедет в Казахстан? Президент NAIZA раскрыл подробности переговоров

Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Мн
Футбол. Еврокубки
19:45
Цюрих
Буде-Глимт
Футбол. Еврокубки
19:45
ПСВ
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:45
Фенербахче
Ренн
Футбол. Еврокубки
19:45
АЕК Л
Динамо К
Футбол. Еврокубки
19:45
Лудогорец
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:45
Мальме
Юнион
Футбол. Еврокубки
19:45
Унион Б
Брага
Футбол. Еврокубки
19:45
Лацио
Мидтьюлланн
Футбол. Еврокубки
19:45
Фиорентина
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
19:45
Андерлехт
Стяуа
Футбол. Еврокубки
19:45
Вильярреал
Хапоэль Беэр-Шева
Футбол. Еврокубки
19:45
Аустрия
Лех
Футбол. Еврокубки
19:45
Словацко
Кельн
Футбол. Еврокубки
19:45
Ницца
Партизан
Футбол. Еврокубки
19:45
Вадуц
АЗ
Футбол. Еврокубки
22:00
ХИК
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Юнайтед
Шериф
Футбол. Еврокубки
22:00
Омония
Реал Сосьедад
Футбол. Еврокубки
22:00
Штурм
Фейеноорд
Футбол. Еврокубки
22:00
Фрайбург
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Нант
Карабах
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Трабзонспор
Футбол. Еврокубки
22:00
Ференцварош
Монако
Футбол. Еврокубки
22:00
Хартс
РФШ
Футбол. Еврокубки
22:00
Вест Хэм Юнайтед
Силькеборг
Футбол. Еврокубки
22:00
Днепр-1
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Мольде
Юргорден
Футбол. Еврокубки
22:00
Шэмрок Роверс
Гент
Футбол. Еврокубки
22:00
Балкани
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
22:00
Сивасспор
ЧФР
Футбол. Еврокубки
22:00
Базель
Жальгирис В
Футбол. Еврокубки
22:00
Слован Бр
Пюник
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Барыс
43
Хоккей. НХЛ
28.10
Баффало
Монреаль
Хоккей. НХЛ
28.10
Бостон
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.10
Оттава
Миннесота
Хоккей. НХЛ
28.10
Филадельфия
Флорида
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Северсталь
52
Хоккей. НХЛ
28.10
Нэшвилл
Сент-Луис
Хоккей. НХЛ
28.10
Даллас
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
28.10
Чикаго
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
28.10
Сиэтл
Ванкувер
Хоккей. НХЛ
28.10
Лос-Анджелес
Виннипег
Хоккей. НХЛ
28.10
Сан-Хосе
Торонто
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
18:24 (мск), источник: Vesti.kz

UFC приедет в Казахстан? Президент NAIZA раскрыл подробности переговоров

Президент лиги NAIZA Нурбек Карабала рассказал о поездке на турнир UFC 280, который прошел в Абу-Даби (ОАЭ) на прошлой неделе. По словам промоутера, этот визит не был связан с возможным проведением ивентов казахстанской лиги в ОАЭ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Один из самых ярких турниров UFC прошел в ночь с субботы на воскресенье. Карабала находился на этом ивенте в качестве гостя вместе с небольшой делегацией из NAIZA и топовым бойцом UFC из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (16−0).

«В первую очередь это, конечно же, коммуникации, переговоры с UFC. Начали уже общаться, контактировать по поводу нашей коллаборации. Речь идет о планировании проведения ивентов в Казахстане. Насчет Абу-Даби у нас была идея (проведения турниров NAIZA) в прошлом году, но сейчас она не совсем актуальна. Мы поменяли стратегию, поэтому ни в этом, ни в следующем году мы в Абу-Даби не попадем».

Пока нет конкретики, к чему привели эти переговоры, и кто участвовал в них со стороны UFC, но уже понятно, что лига NAIZA намерена наладить отношения с ведущими промоушенами мира. В этом году уже был проведен совместный турнир с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Актау.

Отметим, что на счету NAIZA пока нет турниров, которые проводились за пределами Казахстана. Но в июле президент Eagle FC Шамиль Завуров не исключил, что несколько будущих совместных ивентов с NAIZA пройдут в России.

Недавно в Турции прошел крупный турнир другой казахстанской организации OCTAGON. Эта лига также обошла NAIZA в авторитетном рейтинге FightMatrix, но в любом случае потенциал обоих промоушенов очень велик, и вскоре оба могут приблизиться к топ-20 лучших лиг мира.

Напомним, что турнир UFC мог состояться в Астане в июне 2020 года. Тогда руководство ведущей лиги мира всерьез рассматривало идею проведения ивента в столице Казахстана, а возглавить событие должно было противостояние между Петром Яном и Марлоном Мораесом. Но в итоге пандемия вычеркнула целый ряд планов UFC, в том числе с идеей о проведении ивента в Казахстане.

О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь