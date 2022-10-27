UFC приедет в Казахстан? Президент NAIZA раскрыл подробности переговоров

Один из самых ярких турниров UFC прошел в ночь с субботы на воскресенье. Карабала находился на этом ивенте в качестве гостя вместе с небольшой делегацией из NAIZA и топовым бойцом UFC из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (16−0).

«В первую очередь это, конечно же, коммуникации, переговоры с UFC. Начали уже общаться, контактировать по поводу нашей коллаборации. Речь идет о планировании проведения ивентов в Казахстане. Насчет Абу-Даби у нас была идея (проведения турниров NAIZA) в прошлом году, но сейчас она не совсем актуальна. Мы поменяли стратегию, поэтому ни в этом, ни в следующем году мы в Абу-Даби не попадем».

Пока нет конкретики, к чему привели эти переговоры, и кто участвовал в них со стороны UFC, но уже понятно, что лига NAIZA намерена наладить отношения с ведущими промоушенами мира. В этом году уже был проведен совместный турнир с лигой Хабиба Нурмагомедова Eagle FC в Актау.

Отметим, что на счету NAIZA пока нет турниров, которые проводились за пределами Казахстана. Но в июле президент Eagle FC Шамиль Завуров не исключил, что несколько будущих совместных ивентов с NAIZA пройдут в России.

Недавно в Турции прошел крупный турнир другой казахстанской организации OCTAGON. Эта лига также обошла NAIZA в авторитетном рейтинге FightMatrix, но в любом случае потенциал обоих промоушенов очень велик, и вскоре оба могут приблизиться к топ-20 лучших лиг мира.