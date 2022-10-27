Емельяненко отреагировал на решение брата пойти на фронт

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

«Каждый должен заниматься тем, чем занимается. Он хорошо служил в армии, прошел боевую подготовку, в хороших военных войсках служил — в спецназе. Ничего в этом плохого не вижу, молодец», — сказал боец на своем YouTube-канале.