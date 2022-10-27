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18:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко отреагировал на решение брата пойти на фронт

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Российский боец Александр Емельяненко рассказал о своем отношении к решению его брата Ивана отправиться добровольцем на Украину в рамках спецоперации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима».

«Каждый должен заниматься тем, чем занимается. Он хорошо служил в армии, прошел боевую подготовку, в хороших военных войсках служил — в спецназе. Ничего в этом плохого не вижу, молодец», — сказал боец на своем YouTube-канале.

Емельяненко-младшему 34 года. Ранее он вместе с братьями занимался боевым самбо. Однако позже Иван не стал продолжать карьеру по примеру именитых родственников.

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