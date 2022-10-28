Емельяненко назвал свою ошибку в поединке с Дациком

Емельяненко признался, что недооценил соперника. «Я просто поторопился, кинулся на него. Одна из грубейших ошибок, когда ты видишь, что попал, кидаешься добивать», — заявил боксер, добавив, что Дацик попал ему в висок.

25 сентября в главном бою лиги Hardcore FC, проходившем в Москве по правилам бокса, Дацик одержал победу над соперником нокаутом. Емельяненко пропустил удар левой в голову на 12-й секунде, и судья остановил схватку. После боя Дацик попросил у публики прощения за то, что «шоу не получилось».