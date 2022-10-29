Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон

«Уже скоро я вернусь. Надеюсь, что в начале 2023 года, примерно в первом квартале. Ещё пару месяцев, и буду готов начать тренировочный лагерь. Я предвижу будущее — в нём есть золото», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.