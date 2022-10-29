Российский боец Аскаров расторг контракт с UFC

«В связи с тем, что мое возвращение затягивалось по состоянию здоровья, и это был мой последний бой по контракту, я попросил UFC освободить меня. На что я получил положительный ответ. Сначала приведем в порядок здоровье, а дальше будет видно, что и как», — написал боец в соцсетях.

15 октября Аскаров должен был провести бой против Брэндона Ройвала в рамках шоу UFC Vegas 62 в Лас-Вегасе, но снялся с поединка.

«Я долгое время был готов драться за титул. Потом были травма и операция, которые отняли время», — говорил Аскаров.

Российский спортсмен провел 16 боев в смешанных единоборствах, в которых одержал 14 побед при одном поражении и одной ничьей. В промоушене UFC на счету Аскарова пять боев, в четырех из них он одержал победы, а 26 марта проиграл новозеландцу Каю Кара-Франсу единогласным решением судей.