Александр Емельяненко предложил поспорить на свою трезвость

Емельяненко также предложил журналистам поспорить на свою трезвость. «Если кто‑то из вас меня пьяного увидит в ближайший год, я вам всем скину по 500 рублей. А если нет, то я где‑то номер карты оставлю, и вы мне скинете», — заявил он.