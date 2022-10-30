Грузинский боец наглухо вырубил американца на турнире UFC в Вегасе. Видео
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе одержал зрелищную победу в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 63.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Грузинский боец смешанных единоборств (ММА) Роман Долидзе одержал зрелищную победу в рамках предварительного карда турнира UFC Вегас 63.
Средневес в первом же раунде отправил в нокаут американца Филиппа Хоуза, травмировавшего в ходе борьбы ногу.
Отметим, что для Долидзе этот триумф стал третьим кряду.