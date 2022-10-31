Махачев объяснил, почему Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли

— В раздевалке смотрел кусками, а уже в самолете полностью посмотрел. Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал планом или только бороться, или только в стойке работать, давить, он выиграл бы. Ян его перебил бы. Он постарался побороться, потом, когда руки не такие скоростные стали, пробовал бить в стойке. И как-то бой тяжело сложился, — заявил Махачев в интервью «Матч ТВ».