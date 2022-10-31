Махачев объяснил, почему Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли
Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.
Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.
22 октября Ян уступил О’Мэлли раздельным решением судей.
— Бой Петра Яна с Шоном О’Мэлли посмотрел?
— В раздевалке смотрел кусками, а уже в самолете полностью посмотрел. Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал планом или только бороться, или только в стойке работать, давить, он выиграл бы. Ян его перебил бы. Он постарался побороться, потом, когда руки не такие скоростные стали, пробовал бить в стойке. И как-то бой тяжело сложился, — заявил Махачев в интервью «Матч ТВ».
Петр Ян провел 20 боев в ММА, одержал 16 побед и потерпел 4 поражения.