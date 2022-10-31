Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Монца
Болонья
Футбол. Зарубежный
23:00
Эльче
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Верона
Рома
13
Хоккей. НХЛ
1.11
Баффало
Детройт
Хоккей. НХЛ
1.11
Каролина
Вашингтон
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
10
Хоккей. НХЛ
1.11
Сент-Луис
Лос-Анджелес
Все события
Фоторепортажи
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
20:47 (мск), источник: Sport24

Махачев объяснил, почему Петр Ян проиграл Шону О’Мэлли

Российский боец, чемпион мира UFC в легком весе Ислам Махачев прокомментировал поражение россиянина Петра Яна от американца Шона О’Мэлли на турнире UFC 280.

Наверх

22 октября Ян уступил О’Мэлли раздельным решением судей.

— Бой Петра Яна с Шоном О’Мэлли посмотрел?

— В раздевалке смотрел кусками, а уже в самолете полностью посмотрел. Ян начал и бороться, и в стойке работать. И как-то он не смог это совместить. Думаю, если бы он выбрал планом или только бороться, или только в стойке работать, давить, он выиграл бы. Ян его перебил бы. Он постарался побороться, потом, когда руки не такие скоростные стали, пробовал бить в стойке. И как-то бой тяжело сложился, — заявил Махачев в интервью «Матч ТВ».

Петр Ян провел 20 боев в ММА, одержал 16 побед и потерпел 4 поражения.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка футболиста «Баварии» показала себя полностью обнаженной, выложив пикантное фото в постели
Анна Семенович сверкнула пышной грудью на отдыхе в Турции: «А я искусительница»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь