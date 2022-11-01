Российский боец ММА умер в возрасте 33 лет
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Писарев скончался на 34-м году жизни, сообщает команда спортсмена «Томагавк» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Писарев скончался на 34-м году жизни, сообщает команда спортсмена «Томагавк» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
Причины смерти спортсмена не уточняются.
В течение карьеры Писарев провел пять поединков и одержал три победы при двух поражениях. Он принимал участие в турнирах российских промоушенов АМС Fight Nights Global и RCC.