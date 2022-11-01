Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Адмирал
Футбол. Кубок России
18:00
КАМАЗ
Енисей
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Витязь
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Металлург
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Авангард
Футбол. Еврокубки
20:45
Порту
Атлетико
Футбол. Еврокубки
20:45
Байер
Брюгге
Футбол. Еврокубки
23:00
Ливерпуль
Наполи
Футбол. Еврокубки
23:00
Рейнджерс
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
Интер
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Барселона
Футбол. Еврокубки
23:00
Спортинг
Айнтрахт Ф
Футбол. Еврокубки
23:00
Марсель
Тоттенхэм Хотспур
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Лос-Анджелес
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало
Детройт
83
Хоккей. НХЛ
02:00
Каролина
Вашингтон
Б
32
Все события
Фоторепортажи
15«Зенит» забил семь голов «Сочи»
13Церемония вручения премии «Золотой мяч»
11:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский боец ММА умер в возрасте 33 лет

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Российский боец ММА Александр Писарев скончался на 34-м году жизни, сообщает команда спортсмена «Томагавк» на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

Наверх

Причины смерти спортсмена не уточняются.

В течение карьеры Писарев провел пять поединков и одержал три победы при двух поражениях. Он принимал участие в турнирах российских промоушенов АМС Fight Nights Global и RCC.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Стали известны последние слова Милохина перед расставанием с Медведевой
'Добро пожаловать домой, монстр!' Самые скандальные выходки Радулова
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь