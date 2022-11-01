Стала известна причина смерти бойца ММА Писарева

Как сообщает телеграм-канал 112, предварительно Александр Писарев умер от отравления опиоидами. Скорая помощь дважды приезжала домой к спортсмену. Боец и его жена жаловались на боли в животе.

Ранее сообщалось, что жена бойца находится в больнице. Александра спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть. Супруга спортсмена рассказала, что накануне они с друзьями пили пиво, вино, а также ели сушенные грибы. Окончательные результаты экспертизы будут готовы через 2−3 недели.