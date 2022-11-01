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13:30 (мск), источник: Sport24

Стала известна причина смерти бойца ММА Писарева

Стала известна причина смерти бойца ММА Александра Писарева. Российский боец смешанного стиля умер во вторник, 1 ноября, в возрасте 33-х лет.

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Источник: Sport24

Как сообщает телеграм-канал 112, предварительно Александр Писарев умер от отравления опиоидами. Скорая помощь дважды приезжала домой к спортсмену. Боец и его жена жаловались на боли в животе.

Ранее сообщалось, что жена бойца находится в больнице. Александра спасти не удалось, приехавшие медики констатировали смерть. Супруга спортсмена рассказала, что накануне они с друзьями пили пиво, вино, а также ели сушенные грибы. Окончательные результаты экспертизы будут готовы через 2−3 недели.

Последний поединок Александр Писарев провел в феврале 2020 года. За карьеру боец одержал 3 победы и потерпел два поражения в пяти поединках ММА. Александр Писарев являлся чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА.

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