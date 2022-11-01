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15:22 (мск), источник: Чемпионат.com

Грибы или арбуз? 33-летний боец ММА трагически погиб по нелепой причине

Медики сумели спасти только жену Александра Писарева.

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Сегодня пришла трагическая новость — в возрасте 33 лет скончался боец смешанных единоборств Александр Писарев. Спортсмен погиб в расцвете сил из-за банального пищевого отравления. Какой именно продукт стал для Писарева роковым, неясно: пока имеются сразу несколько версий, в числе главных — отравление арбузом или грибами. Как бы то ни было, российский спорт понёс потерю — Александр не считался звёздным бойцом, зато был отличным наставником и другом.

«Мой брат, мой друг, мой ученик! Не передать словами степень утраты. Александр Писарев — эталон дружбы, порядочности и мужества русского человека. Мне и нам будет тебя не хватать! Покойся с миром, наш брат», — указано в заявлении спортивного клуба «Томагавк», которым руководит Магомед Камилов.

Карьера Писарева в профессиональных ММА получилась не очень долгой — боец выступал там всего пять лет, за которые успел провести пять поединков. Александр дрался в промоушенах ACA, Fight Nights и RCC, записав на свой счёт три победы. Кстати, Писарев бился не только с соотечественниками: в 2018 году он провёл превосходный поединок с китайцем Си Шенем Лю, которого красиво нокаутировал уже в первом раунде. Увы, стать звездой смешанных единоборств у россиянина не получилось.

Если рассматривать только любительский спорт, Писарев добился более значимых достижений: спортсмен стал чемпионом Москвы по рукопашному бою, чемпионом Москвы по грэпплингу, чемпионом центрального федерального округа по ММА и финалистом чемпионата Европы по ММА. Жаль, что мы лишились такого талантливого бойца. Медики сделали всё возможное, но не сумели спасти Писарева. Его жена осталась жива, хотя тоже отравилась и оказалась в больнице. Выражаем свои искренние соболезнования родственникам и близким Александра Писарева.

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