«Брат для меня мертв». Почему враждуют Федор и Александр Емельяненко
Конфликт между братьями Емельяненко продолжается много лет. Хотя раньше они поддерживали друг друга во всем. Что же произошло?
Конфликт между братьями Емельяненко продолжается много лет. Хотя раньше они поддерживали друг друга во всем. Что же произошло?
Федор Емельяненко на пять лет старше брата Александра. Логично, что именно Федор был первым, кто начал заниматься единоборствами. В десять лет он стал осваивать самбо и дзюдо и регулярно приводил в зал маленького Александра. Благодаря этому младший брат тоже стал интересоваться единоборствами, в дальнейшем их пути с Федором постоянно пересекались.
Они помогали друг другу в подготовке к боям, при этом максимально тепло отзывались о своих отношениях. Но потом случился надлом. Федор продолжал успешно биться в ММА и устраивал личную жизнь, в то время как карьера Александра застопорилась. Во многом из-за его разгульного образа жизни. Младший брат постоянно попадал в какие-то передряги: дрался в ресторанах, попадал в ДТП в пьяном виде.
Все это не могло закончиться хорошо. В 2014 году против Александра возбудили уголовное дело. Он подозревался в насильственных действиях сексуального характера в отношении 26-летней домработницы. В мае 2015 года суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы, однако боец вышел на свободу поздней осенью 2016 года по УДО. Тем не менее, отношения с братом стали только хуже. Судя по всему, Федор устал терпеть выходки брата и перестал с ним общаться. И уж тем более тренироваться, видя, в каком состоянии он появляется на публике.
После тюрьмы Александр дал интервью, в котором впервые публично подтвердил, что их с Федором более не связывают никакие отношения. А потом в «Советском спорте» появились куда более резкие высказывания младшего из Емельяненко.
«Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя “друзьями”, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — вспоминал Александр.
Причиной конфликта стало то, как Федор отнесся к конфликту младшего брата с их бывшим спарринг-партнером Сергеем Харитоновым. По словам Александра, брат не вступился за него и держался в стороне. Он посчитал это предательством. И тут уже слово взял Федор, который написал открытое письмо, в котором назвал младшего Иудой. При этом надо понимать, что старший Емельяненко всегда старался выражаться корректно и не позволял себе оскорблений, но тут просто сорвался.
«Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врешь», — заявил Федор.
Александр сказал, что ждал подобных высказываний от брата. И добавил, что в Федоре «дерьма больше, чем он весит». Удивительно, но после этого на несколько лет конфликт затих. Александр выходил на бои со странными соперниками и хранил молчание.
Федор тоже жил своей жизнью, но о брате ничего не говорил. Ни хорошего, ни плохого. Пока внезапно в 2019 году в интервью Sport24 Емельяненко-старший вдруг не сказал, что младший брат для него на данный момент мертв.
«Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — заявил Федор.
Долго ждать ответа от Александра не пришлось. Он разместил пост в своих социальных сетях, где заявил следующее.
«Я мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — написал Емельяненко-младший.
Ходили слухи, что братья могут провести поединок друг против друга, но затем тема затихла. После поражения Александра от Вячеслава Дацика Федор признался, что хотел бы посоветовать брату изменить образ жизни и навести порядок в душе. Возможно, однажды братья Емельяненко помирятся и снова будут друг друга поддерживать.
Автор: Александр Говоров