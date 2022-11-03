«Брат для меня мертв». Почему враждуют Федор и Александр Емельяненко

Крепкая дружба сменилась враждой

Федор Емельяненко на пять лет старше брата Александра. Логично, что именно Федор был первым, кто начал заниматься единоборствами. В десять лет он стал осваивать самбо и дзюдо и регулярно приводил в зал маленького Александра. Благодаря этому младший брат тоже стал интересоваться единоборствами, в дальнейшем их пути с Федором постоянно пересекались.

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Они помогали друг другу в подготовке к боям, при этом максимально тепло отзывались о своих отношениях. Но потом случился надлом. Федор продолжал успешно биться в ММА и устраивал личную жизнь, в то время как карьера Александра застопорилась. Во многом из-за его разгульного образа жизни. Младший брат постоянно попадал в какие-то передряги: дрался в ресторанах, попадал в ДТП в пьяном виде.

Все это не могло закончиться хорошо. В 2014 году против Александра возбудили уголовное дело. Он подозревался в насильственных действиях сексуального характера в отношении 26-летней домработницы. В мае 2015 года суд приговорил его к 4,5 годам лишения свободы, однако боец вышел на свободу поздней осенью 2016 года по УДО. Тем не менее, отношения с братом стали только хуже. Судя по всему, Федор устал терпеть выходки брата и перестал с ним общаться. И уж тем более тренироваться, видя, в каком состоянии он появляется на публике.

После тюрьмы Александр дал интервью, в котором впервые публично подтвердил, что их с Федором более не связывают никакие отношения. А потом в «Советском спорте» появились куда более резкие высказывания младшего из Емельяненко.

«Я всегда и во всем старался вступиться за Федора, шел на конфликты из-за него. Но, видимо, ему стало это неинтересно. Сейчас он окружил себя “друзьями”, которые бегают за ним, и никогда никто не скажет ему правду в глаза из-за боязни потерять выгодные связи. Одни подхалимы вокруг него», — вспоминал Александр.

Из-за чего все началось

Причиной конфликта стало то, как Федор отнесся к конфликту младшего брата с их бывшим спарринг-партнером Сергеем Харитоновым. По словам Александра, брат не вступился за него и держался в стороне. Он посчитал это предательством. И тут уже слово взял Федор, который написал открытое письмо, в котором назвал младшего Иудой. При этом надо понимать, что старший Емельяненко всегда старался выражаться корректно и не позволял себе оскорблений, но тут просто сорвался.

«Ты назвал моих близких подхалимами. Подхалим — это ты, Иуда. Мне жаль, что страдают люди, которые оказались рядом и поддержали тебя в сложную минуту. Я сам лично принес за тебя извинения не одному десятку людей. В мой адрес можешь говорить что хочешь, я это стерплю, но не смей оскорблять моих близких. Ты везде говоришь, что являешься мастером спорта по дзюдо, но это неправда. Ты всем врешь», — заявил Федор.

Александр сказал, что ждал подобных высказываний от брата. И добавил, что в Федоре «дерьма больше, чем он весит». Удивительно, но после этого на несколько лет конфликт затих. Александр выходил на бои со странными соперниками и хранил молчание.

«Пусть поставит свечку за упокой»

Федор тоже жил своей жизнью, но о брате ничего не говорил. Ни хорошего, ни плохого. Пока внезапно в 2019 году в интервью Sport24 Емельяненко-старший вдруг не сказал, что младший брат для него на данный момент мертв.

«Вот для меня на сегодняшний день Александр мертв. Но я молюсь, чтобы он ожил и нашелся. Пусть сначала извинится перед теми, кого он изнасиловал, оскорбил, обидел, на деньги обманул и так далее. Перед всеми, кого он называл животными. Знаете, сколько лет я ему помогаю? Очень много. Сейчас лучшей помощью будет не помогать ему. Вот и все», — заявил Федор.

Долго ждать ответа от Александра не пришлось. Он разместил пост в своих социальных сетях, где заявил следующее.

«Я мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым», — написал Емельяненко-младший.

Ходили слухи, что братья могут провести поединок друг против друга, но затем тема затихла. После поражения Александра от Вячеслава Дацика Федор признался, что хотел бы посоветовать брату изменить образ жизни и навести порядок в душе. Возможно, однажды братья Емельяненко помирятся и снова будут друг друга поддерживать.