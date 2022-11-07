Нурмагомедов рассказал о происхождении своего прозвища

Спортсмен вспомнил, что во время подписания контракта с UFC попросил, чтобы его называли Дагестанским орлом, однако в руководстве посчитали, что прозвище будет слишком длинным. «В результате решили сократить и оставить просто Орел. Хорошо, других орлов не было, и я согласился», — добавил он.