Федор Емельяненко рассказал, как будет бороться с поп-ММА

По словам Емельяненко, против поп-ММА нужно применять законодательные методы.

«В рамках закона. Закон надо писать, дополнять — и принимать его», — сказал Емельяненко, отвечая «Спорт-Экспрессу» на вопрос о методах борьбы с поп-ММА.