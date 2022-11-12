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13:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Федор Емельяненко рассказал, как будет бороться с поп-ММА

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко рассказал, что планирует бороться с поп-ММА.

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Источник: РИА "Новости"

По словам Емельяненко, против поп-ММА нужно применять законодательные методы.

«В рамках закона. Закон надо писать, дополнять — и принимать его», — сказал Емельяненко, отвечая «Спорт-Экспрессу» на вопрос о методах борьбы с поп-ММА.

Федор Емельяненко возглавил Союз ММА России в июне 2022 года. Ранее он занимал этот пост с 2012 по 2018 год.

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