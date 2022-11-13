Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC

В рамках главного боя чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту против бразильца Алекса Перейры. Бой завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Бразилец отправил Адесанью в нокаут.

На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при двух поражениях. Алекс Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел одно поражение.