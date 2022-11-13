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10Геометрия грации
09:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Алекс Перейра нокаутировал Адесанью в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC

В ночь с 12 на 13 ноября мск, на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США) проходил турнир UFC 281.

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Источник: AFP 2022

В рамках главного боя чемпион организации в среднем весе (до 84 кг) новозеландец Исраэль Адесанья проводил защиту против бразильца Алекса Перейры. Бой завершился досрочной победой Перейры в пятом раунде. Бразилец отправил Адесанью в нокаут.

На счету Исраэля Адесаньи 25 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 23 победы в них при двух поражениях. Алекс Перейра провёл восемь боёв, одержал семь побед и потерпел одно поражение.

Напомним, в рамках главного карда американский боец Дастин Порье удушающим приёмом в третьем раунде одолел соотечественника Майкла Чендлера, а китаянка Вэйли Чжан одолела американку Карлу Эспарзу, став чемпионкой UFC в минимальном женском весе.

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