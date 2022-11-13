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13 ноября, источник: Спорт-Экспресс

Хабиб сделал заявление о бое Махачева с Волкановски

Ныне отставной боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.

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Источник: РИА "Новости"

«Австралия, приготовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», — написал Хабиб в соцсетях.

Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия). Бой пройдет в легком весе.

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