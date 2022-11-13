Хабиб сделал заявление о бое Махачева с Волкановски
Ныне отставной боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.
Ныне отставной боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал предстоящий поединок чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева против чемпиона UFC в полулегком весе Алекса Волкановски.
«Австралия, приготовься. Мы летим на ваше поле, чтобы забрать все, что у вас есть», — написал Хабиб в соцсетях.
Махачев и Волкановски подерутся на турнире UFC 284, который состоится 12 февраля в Перте (Австралия). Бой пройдет в легком весе.