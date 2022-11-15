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09:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ислам Махачев стал вторым в рейтинге лучших бойцов UFC

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Ислам Махачев поднялся с третьего на второе место в рейтинге промоушена вне зависимости от весовых категорий, сообщается на сайте организации.

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Источник: AFP 2022

Ранее вторую строчку занимал новозеландец Исраэль Адесанья, который в субботу на турнире UFC 281 в Нью-Йорке проиграл Алексу Перейре из Бразилии и не смог в шестой раз защитить титул чемпиона промоушена в среднем весе. Представитель Новой Зеландии опустился на четыре позиции. Первое место в рейтинге занимает чемпион в полулегком весе австралиец Александр Волкановски, третьим идет обладатель титула в полусреднем дивизионе британец Леон Эдвардс.

На октябрьском турнире UFC 280 в Абу-Даби Махачев досрочно победил бразильца Чарльза Оливейру (удушающий прием во втором раунде) и стал новым чемпионом промоушена в легком весе.

В следующем поединке, который пройдет 12 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте (Австралия), Махачев проведет первую защиту титула против Волкановски.

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