Менеджер Емельяненко анонсировал следующий поединок бойца
Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, анонсировал следующий поединок спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».
Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, анонсировал следующий поединок спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».
«Следующий бой Александр проведет в середине декабря с достаточно известным соперником», — заявил Бурчак. Он добавил, что поединок пройдет по правилам ММА.
Ранее Емельяненко выразил желание подраться с футболистом Артемом Дзюбой. Он отметил, что игроку нужно будет простоять и надеяться на возможность нанести удар. «А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — поделился боец.
Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.