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20:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Менеджер Емельяненко анонсировал следующий поединок бойца

Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, анонсировал следующий поединок спортсмена. Его слова приводит «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

«Следующий бой Александр проведет в середине декабря с достаточно известным соперником», — заявил Бурчак. Он добавил, что поединок пройдет по правилам ММА.

Ранее Емельяненко выразил желание подраться с футболистом Артемом Дзюбой. Он отметил, что игроку нужно будет простоять и надеяться на возможность нанести удар. «А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — поделился боец.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.

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