Менеджер Емельяненко анонсировал следующий поединок бойца

«Следующий бой Александр проведет в середине декабря с достаточно известным соперником», — заявил Бурчак. Он добавил, что поединок пройдет по правилам ММА.

Ранее Емельяненко выразил желание подраться с футболистом Артемом Дзюбой. Он отметил, что игроку нужно будет простоять и надеяться на возможность нанести удар. «А за всех болельщиков, которые верили в футболистов, но они не оправдали надежд, он получит хороший апперкот», — поделился боец.