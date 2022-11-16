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18:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор вспомнил, как Абдулманап Нурмагомедов назвал его волшебником

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор рассказал, что ныне покойный российский тренер Абдулманап Нурмагомедов похвалил его за победу над Дональдом Серроне из США.

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Источник: AP 2022

Бой Макгрегора и Серроне стал главным событием шоу UFC 246 в январе 2020 года. Поединок в полусреднем весе завершился на первой минуте стартового раунда, когда ирландец нокаутировал оппонента. Та победа стала для Макгрегора первой после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

«Абдулманап сказал, что тот бой был похож на применение магии, и он был прав. В этом бою у меня была стопроцентная точность попаданий в добивании. Я не пропустил ни одного удара. Наслаждайтесь», — написал Макгрегор в соцсети.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, ушел из жизни в июле 2020 года.

Макгрегору 34 года. В июле 2021 года он получил перелом ноги в третьем поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при шести поражениях, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.

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