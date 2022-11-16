Макгрегор вспомнил, как Абдулманап Нурмагомедов назвал его волшебником

Бой Макгрегора и Серроне стал главным событием шоу UFC 246 в январе 2020 года. Поединок в полусреднем весе завершился на первой минуте стартового раунда, когда ирландец нокаутировал оппонента. Та победа стала для Макгрегора первой после поражения от россиянина Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018 года.

«Абдулманап сказал, что тот бой был похож на применение магии, и он был прав. В этом бою у меня была стопроцентная точность попаданий в добивании. Я не пропустил ни одного удара. Наслаждайтесь», — написал Макгрегор в соцсети.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер Хабиба Нурмагомедова, ушел из жизни в июле 2020 года.