Минеев победил Родригеса техническим нокаутом
Российский боец Владимир Минеев одержал победу в главном бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Техническим нокаутом он победил бразильца Фернандо Родригеса.
Российский боец Владимир Минеев одержал победу в главном бою на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Техническим нокаутом он победил бразильца Фернандо Родригеса.
Поединок прошел по правилам кикбоксинга и завершился в третьем раунде.
На счету 32-летнего Минеева в ММА 17 побед, 1 поражение и 1 бой завершился вничью. В активе 35-летнего Родригеса в ММА 12 побед и 8 поражений.