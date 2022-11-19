Минеев победил Родригеса техническим нокаутом

Поединок прошел по правилам кикбоксинга и завершился в третьем раунде.

На счету 32-летнего Минеева в ММА 17 побед, 1 поражение и 1 бой завершился вничью. В активе 35-летнего Родригеса в ММА 12 побед и 8 поражений.