Российский чемпион Bellator Немков рассказал, как потратит миллион долларов

19 ноября россиянин единогласным решением судей победил американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 в Чикаго (США).
«Честно: не знаю, сколько там будет. Сколько будет — все мои! Главное, не просрать бабки и распорядиться ими правильно. А там решим. На семейном совете соберемся: я, жена, дети», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».
Немкову 30 лет, он защитил чемпионский титул Bellator в полутяжелом весе в третий раз. На счету россиянина 16 побед и два поражения в 19 поединках в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся.