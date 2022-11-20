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15:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российский чемпион Bellator Немков рассказал, как потратит миллион долларов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков рассказал, как собирается распорядиться миллионом долларов, который получит за победу в финале Гран-при.

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Источник: Соцсети Вадима Немкова

19 ноября россиянин единогласным решением судей победил американца Кори Андерсона на турнире Bellator 288 в Чикаго (США).

«Честно: не знаю, сколько там будет. Сколько будет — все мои! Главное, не просрать бабки и распорядиться ими правильно. А там решим. На семейном совете соберемся: я, жена, дети», — приводит слова бойца «Спорт-Экспресс».

Немкову 30 лет, он защитил чемпионский титул Bellator в полутяжелом весе в третий раз. На счету россиянина 16 побед и два поражения в 19 поединках в смешанных единоборствах, еще один бой признан несостоявшимся.

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