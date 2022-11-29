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20:53 (мск), источник: Sport24

Американская ММА-лига PFL запретила бойцам выступать под флагом России

Американский ММА-промоушен Professional Fighters League (PFL) запретил российским бойцам выступать под флагом РФ.

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«На данный момент у всех бойцов из России в нашем ростере отсутствует национальная айдентика», — сообщили в PFL для ТАСС, не уточнив причины принятого решения.

Лига PFL была создана в 2017 году, она ежегодно проводит Гран-при в нескольких весовых категориях с призовым фондом в 1 миллион долларов.

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