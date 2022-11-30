Менеджер Диаза: Нейт хочет завершить трилогию с Конором Макгрегором

Недавно Диаз официально стал свободным агентом, однако Розенфельд отметил, что дверь для возвращения в промоушен остаётся открытой.



«Нейт будет стремиться к самым большим поединкам. Он заявил, что завершение трилогии с Конором Макгрегором его по-прежнему интересует, в этом плане ничего не изменилось. В 2023 году вы увидите несколько боёв с участием Диаза, в том числе и по правилам бокса», — цитирует Розенфельда MMAJunkie.