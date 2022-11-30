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02:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Менеджер Диаза: Нейт хочет завершить трилогию с Конором Макгрегором

Зак Розенфельд, представитель звёздного американского бойца смешанных единоборств Нейта Диаза, рассказал о дальнейших планах своего подопечного после ухода из UFC.

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Источник: AFP 2022

Недавно Диаз официально стал свободным агентом, однако Розенфельд отметил, что дверь для возвращения в промоушен остаётся открытой.

«Нейт будет стремиться к самым большим поединкам. Он заявил, что завершение трилогии с Конором Макгрегором его по-прежнему интересует, в этом плане ничего не изменилось. В 2023 году вы увидите несколько боёв с участием Диаза, в том числе и по правилам бокса», — цитирует Розенфельда MMAJunkie.

Нейт Диаз в своём последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 279, сабмишеном одержал победу над Тони Фергюсоном.

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