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10:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американский боец ММА Нейт Диас покинул UFC, сообщают СМИ

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Американский боец ММА Нейт Диас, выступающий в полусредней весовой категории, покинул Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), сообщает MMA Fighting.

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Источник: Соцсети Нейта Диаса

Диас объявил об уходе из промоушена в сентябре после победы над соотечественником Тони Фергюсоном на турнире UFC 279. Поединок с Фергюсоном стал для 37-летнего Диаса последним по контракту с UFC.

За карьеру Диас одержал 21 победу при 13 поражениях. В марте 2016 года он нанес первое поражение в UFC ирландцу Конору Макгрегору, который впоследствии стал первым в истории чемпионом организации в двух весовых категориях.

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