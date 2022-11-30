Звезда UFC Диас покинул промоушен

Уточняется, что 37-летний Диас разорвал контракт с промоушеном еще в сентябре 2022 года после победы над соотечественником Тони Фергюсоном, однако официально его не исключали из списка бойцов организации до настоящего момента. В настоящее время спортсмен имеет статус свободного агента.

10 сентября Диас победил Фергюсона в четвертом раунде на турнире UFC 279. Его соперником в главном бою вечера должен был стать шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев, однако он провалил взвешивание. Чимаев подрался с Кевином Холландом во втором по значимости поединке и одержал победу на третьей минуте схватки.