Улыбка раздора: чем закончится бой Шлеменко и Исмаилова

Самый, пожалуй, ожидаемый бой года в российских ММА состоится 3 декабря в Екатеринбурге. Ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко (61−14) подерется с наиболее популярным на данный момент отечественным бойцом ММА Магомедом Исмаиловым (17−3−1). Встреча пройдет в рамках турнира RCC-13. Там же подерутся Шарабутдин Магомедов и Михаил Рагозин, а также Иван Штырков и Асылжан Бахытжанулы. Поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Сложная предыстория

Так уж вышло, что средний вес — самый обсуждаемый в российских ММА. Споры, кто лучший боец в этой категории — ожесточенный. Тут и Владимир Минеев, и Анатолий Токов и несколько классных бойцов из АСА. А еще, конечно же, Александр Шлеменко и Магомед Исмаилов. Минеев и Исмаилов провели два боя (ничья и победа Владимира), Токов выиграл у Исмаилова в далеком 2013-м, а вот со Шлеменко Магомед еще не дрался, при том, что их бой был очень ожидаемым.

Вопрос был в том, у кого найдутся деньги, чтобы организовать поединок двух легенд российского ММА. Они нашлись у RCC. Промоушен предложил каждому по $300 тыс., бойцы согласились, и уже в декабре 2021-го бой анонсировали.

Александр Шлеменко | Источник: Известия

Сомнения в том, состоится ли бой, конечно, были. У Шлеменко не зажила рука, травмированная в бою с Артуром Гусейновым в октябре 2021 года. Магомед в ожидании боя вышел в октагон с Оланреваджу Дуродолой — встреча состоялась в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» (Исмаилов победил единогласным решением судей). Затем он набрал 106 кг. Но в преддверии боя со Шмеленко уложился в 84,4.

Потом было объявлено, что поединок Шлеменко и Исмаилова состоится в конце августа. Но Мага решил сделать операцию на колене и попросил чуть сдвинуть поединок. В итоге соперником Шлеменко стал малоизвестный в России серб Александр Илич, а поединок с Исмаиловым был перенесен на неопределенный срок.

Бой Шлеменко против Илича состоялся 26 августа на шоу RCC, и омич сенсационно проиграл уже на 21-й секунде первого раунда. Илич встретил Шлеменко коленом, тот упал, а после добивания рефери сигнализировал об остановке. Намеченный после поединка фейс-ту-фейс Шлеменко и Исмаилова все же состоялся, но смотрелся несколько абсурдно — все же Александр потерпел болезненное поражение.

Что было дальше? Шлеменко уже через месяц провел поединок с бразильцем Клебером Соузой на турнире своего промоушена SFC в Омске, и снова не лучшим образом — ничья, при том, что сибирские фанаты ждали победы, причем досрочной. Исмаилов же во второй раз выступил по боксу, отомстив за Шлеменко: он победил по очкам Илича. А в ноябре внезапно была объявлена дата боя Исмаилова и Шлеменко — 3 декабря, турнир RCC 13. Мага тут же начал сбор в Дагестане, а Александр — в Омске.

Магомед Исмаилов | Источник: Известия

Неправильная улыбка

Конечно, Исмаилов — фаворит бой. Есть твердое убеждение, что 38-летний Шлеменко — уже не тот. В 2021-м он выиграл два поединка (у Гусейнова и Марсио Сантоса), но сделал это невзрачно. Совсем не так, как в период своих выступлений в Bellator (2010 — 2018) и RCC (2019). Ну, а затем были Илич и Соуза. Есть мнение, что Магомед может его попросту «залежать». Да и в стойке Исмаилов совсем не так плох, как когда-то считалось. Но есть один важный фактор: весогонка. В то время как Шлеменко гонит очень мало, Исмаилов — наоборот.

Совсем недавно вес Маги достиг 106 кг. Лимит среднего веса — 84,4 кг. За 60 часов до взвешивания Исмаилов сообщил журналистам, что весит 90 кг. К тому же стоит принимать в расчет возраст. Магомеду — 36 лет, что немало даже для ММА. Неписаное правило: чем ты старше, тем сложнее скидывать. И еще: чем больше ты гоняешь, тем больше сил теряешь, тем сложнее восстановиться.

У Исмаилова что в первом, что во втором бою с Минеевым были проблемы с выносливостью. Вероятно, что после жесткой весогонки они будут и в поединке со Шлеменко. А их поединок рассчитан на пять раундов. Вообще, лишь после взвешивания можно будет почти с полной уверенностью говорить, что бой состоится. Во время весогонки случиться может всякое — достаточно вспомнить ситуацию с Хабибом Нурмагомедовым в марте 2017 года, когда ему стало плохо, и бой с Тони Фергюсоном был отменен.

Добавит градусу противостояния и конфликт бойцов. Причем, со стороны Исмаилова по отношению к Шлеменко агрессии в последнее время почти нет. Александр же порой в адрес соперника высказывался довольно жестко. Основные его претензии: Магомед принимает запрещенные вещества и слишком часто улыбается — считает эти улыбки и смех неискренними.

Исмаилов ответил на это после открытой тренировки 30-го ноября.

— Мне в Шлеменко все нравится. Даже когда он не хочет, но улыбается, тоже нравится. Даже когда бить буду, то буду думать: Саша, не обессудь! По всей видимости, бить его мне тоже будет нравиться. Во всем хорошо отношусь к Саше. Он пытается убедить себя, что я ему не нравлюсь. Ему нужна вот эта пища, раздраженность. Ему не подходит, что человек его не бесит, не раздражает, что ему придется драться с человеком, который в принципе его не бесит. У него нет вот этой мотивации, когда думаешь: что он себе позволяет?!".

Букмекеры считают Исмаилова очевидным фаворитом. Но и Шлеменко заранее отдавали победу с Иличем, так что списывать экс-чемпиона Bellator со счетов не стоит.