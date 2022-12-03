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11:52 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Магомед Анкалаев: «Я завоюю этот титул и буду чемпионом надолго»

Претендент на пояс UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев поделился ожиданиями от титульного поединка против Яна Блаховича на UFC 282.

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Источник: РИА "Новости"

«Я очень рад, не ждал такого [получения титульного боя на UFC 282], внезапно предложили пятираундовый бой, естественно, я согласился. Ничего не поменялось, соперник тот же, поменялись раунды и пояс на кону. Терять нечего, только вперед. Сначала мне предложили драться с Тейшейрой, я, не думая, сразу дал ответ “Да”. Ожидается хороший бой, для меня очень важный, настроение хорошее, ждем момента. Скоро я завоюю этот титул, и я буду чемпионом надолго», — сказал Анкалаев на Youtube-канал «Schmo».

Поединок Анкалаева и Блаховича пройдет в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.

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