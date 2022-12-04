Павлович нокаутировал Туивасу на первой минуте боя турнира UFC Fight Night

Напомним, Тай Туиваса свой последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 209 в Париже (Франция). Его соперником был французский тяжеловес Сириль Ган. Туиваса проиграл нокаутом в третьем раунде поединка. На счету Тая 19 боёв, в 14 из которых он одержал победу и потерпел шесть поражений. К поединку с Ганом он подходил с серией из пяти побед.