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11:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Американского бойца UFC Порье госпитализировали в больницу

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Американский боец смешанных единоборств (ММА) Дастин Порье написал в Twitter, что второй день находится в больнице.

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Источник: Reuters

Ранее журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что Порье госпитализирован и ему диагностировали стафилококк. Он отмечал, что спортсмену не помогали антибиотики. По словам 33-летнего Порье, ситуация с его здоровьем становится все серьезнее.

Порье в 2019 году владел временным чемпионским титулом UFC в легком весе, но лишился его, проиграв Хабибу Нурмагомедову. В его активе 29 побед при семи поражениях в ММА. В последнем поединке он победил американца Майкла Чендлера 12 ноября на турнире UFC 281.

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