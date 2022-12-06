Американского бойца UFC Порье госпитализировали в больницу

Ранее журналист ESPN Бретт Окамото сообщил, что Порье госпитализирован и ему диагностировали стафилококк. Он отмечал, что спортсмену не помогали антибиотики. По словам 33-летнего Порье, ситуация с его здоровьем становится все серьезнее.

Порье в 2019 году владел временным чемпионским титулом UFC в легком весе, но лишился его, проиграв Хабибу Нурмагомедову. В его активе 29 побед при семи поражениях в ММА. В последнем поединке он победил американца Майкла Чендлера 12 ноября на турнире UFC 281.