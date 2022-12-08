Дана Уайт считает футбол самым бездарным спортом: «Как можно в такие ворота забить всего 3 гола?!»

У президента UFC Даны Уайта особые отношения с европейским футболом или, как его называют в США, «соккером».

Еще в 2008 году в интервью журналу Playboy Уайт грозился, что к 2018 году его промоушен будет популярнее, чем NFL в США и чемпионат мира по футболу в Европе. Справедливости ради, он не так уж сильно промахнулся, потому что у боя Хабиб — Макгрегор в 2018 году рейтинги были выше, чем у ЧМ-2018 в России. Этот бой приобрел просто безумную магнитуду, стал явлением массовой культуры, и совершенно точно ни один футбольный матч в том году не ждали так, как его. Кстати, у всех спортивных сайтов в России 6 октября (день UFC 229) до сих пор остается самым посещаемым днем в истории.

Правда, этот бой все-таки больше про магнитуду, чем про среднюю популярность. Средняя популярность футбола по-прежнему значительно выше, чем UFC, этот спорт охватывает гораздо больше людей, и он не зависит от скандалов и треш-тока как главных двигателей хайпа современных единоборств. Футбольная бизнес-машина может создавать таких монстров, как Криштиану Роналду, с 500 миллионами подписчиков в соцсетях — подобные цифры UFC и не снились.

Например, у Хабиба Нурмагомедова, одной из двух главных супервезд ММА, 33 млн подписчиков — почти в два раза меньше, чем у Карима Бензема (61,6 млн). И пусть француз — обладатель «Золотого мяча», медийно он даже не на уровне главных супервезд футбола — Роналду, Месси или Неймара. А Хабиба и Макгрегора уделывает прилично. Или, например, второй в текущем ростере UFC самый высокооплачиваемый боец промоушена после Конора супервезда Израэль Адесанья имеет 7 млн подписчиков. Это на четыре миллиона меньше, чем у 18-летнего таланта Барселоны Гави!

Европейские чемпионаты и ЛЧ смотрят отменно, у UFC даже близко нет таких цифр — даже если они найдут нового Макгрегора и Хабиба, среднюю популярность поднять до уровня футбола у них вряд ли получится. По сути, это выглядит как невозможная задача — внутренний потенциал футбола как игры просто-напросто выше, чем смешанных единоборств.

Но прогноз по обгону футбола к 2018 году — далеко не самая яркая реплика Уайта в адрес этой игры. В 2012 году босс UFC гостил у радиостанции Calgary Sun в Канаде и выдал просто эпичную речь про футбол. Назвал его самым бездарным видом спорта и поразился, как игроки не могут забивать мяч по многу раз в такие гигантские ворота.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SJ0A9gaHxis" title="UFC boss Dana White talks about soccer" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ведущий: «Вы знаете, что мы, здесь [в Канаде] очень любим хоккей. И это единственный [игровой] вид спорта, где разрешено драться. Любопытно, что вы думаете о хоккее?».

Дана Уайт: «Я не большой фанат хоккея, но я очень сильно уважаю то, насколько талантливым нужно быть, чтобы играть в хоккей. Соккер? Совсем другая история. Не переношу соккер. Думаю, это самый неталантливый вид спорта на Земле. Недаром и трехлетние дети могут играть в соккер. Бегаешь, пинаешь мяч. Лэндсберг говорит мне: “Ты бы так не сказал, если бы был в Бразилии!” (Смеется.) Чувак, я говорю это в любой стране, где бываю. Когда ты играешь в игру, в которой ворота такие же огромные [как эта комната] и счет 3−1… Вы **** шутите, что ли?».

Ведущий: «И это еще крупный счет».

Дана Уайт: «Да. Вы представляете, насколько неталантливым нужно быть, чтобы забить три мяча в такие ворота? В хоккее же игроки на коньках, с изогнутой клюшкой, им нужно забить шайбу в ворота размером с вратаря! Вот спорт, где счета должны быть 3−1! И в любой момент тебе могут снести голову с плеч, и это будет по правилам! Вот это настоящий вид спорта, который требует таланта, скорости и атлетизма. И драки — часть этого спорта с его первого дня! Я думаю, мы живем в мире, где все превратились в ссыкунов. Когда я рос, мы даже не надевали шлемы, когда гоняли на байке. У нас не было кресла для детей в машине. У нас не было всего этого. Сейчас все стало безопасным, но давайте не будем с этим перебарщивать. Драки — часть хоккея. Точка».