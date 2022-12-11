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10:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Американский школьник выиграл бой на турнире UFC

Американский боец смешанного стиля (ММА) Рауль Росас стал самым молодым спортсменом в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом в Twitter сообщает ESPN MMA.

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Источник: AFP 2022

Росас победил соотечественника Джея Перрина удушающим приемом на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

Это был его дебютный поединок в рамках промоушена. На данный момент 18-летний боец учится в старшей школе.

Всего на счету Росаса в карьере семь побед в семи встречах. Шесть из них завершились досрочно, еще одна — решением судей. В активе 29-летнего Перрина 11 выигранных боев при семи поражениях.

В главном поединке вечера за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе сразились россиянин Магомед Анкалаев и поляк Ян Блахович. Схватка окончилась ничьей. Таким образом, чемпионский пояс промоушена в этой весовой категории остается вакантным.

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