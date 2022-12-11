Американский школьник выиграл бой на турнире UFC

Росас победил соотечественника Джея Перрина удушающим приемом на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе.

Это был его дебютный поединок в рамках промоушена. На данный момент 18-летний боец учится в старшей школе.

Всего на счету Росаса в карьере семь побед в семи встречах. Шесть из них завершились досрочно, еще одна — решением судей. В активе 29-летнего Перрина 11 выигранных боев при семи поражениях.