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20:34 (мск), источник: ТАСС

Кадыров призвал Дэйну Уайта извиниться и отдать пояс чемпиона UFC Анкалаеву

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт для сохранения репутации лиги должен отдать чемпионский пояс в полутяжелом весе россиянину Магомеду Анкалаеву. Такое мнение в своем телеграм-канале в воскресенье высказал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Анкалаев встретился с поляком Яном Блаховичем в поединке за чемпионский пояс UFC, бой завершился вничью, а пояс остался вакантным. Анкалаев раскритиковал судейское решение и допустил уход из UFC.

«Дэйна Уайт, куда тебя уносит? Сохрани лицо лиги, собственное лицо. Признай ошибку, отдай пояс настоящему победителю и извинись за этот спектакль. Побереги репутацию своей лиги», — написал Кадыров.

Он посоветовал президенту UFC брать пример с основателя Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбека Хасиева, который пресекает любые попытки подсуживания в своей лиге. «Дэйна Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дэйна. Будь честен», — добавил Кадыров.

Анкалаеву 30 лет, на его счету 17 побед, 1 поражение и 1 ничья в смешанных единоборствах. У 39-летнего Блаховича 29 побед, 9 поражений и 1 ничья.

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