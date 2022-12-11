Кадыров призвал Дэйну Уайта извиниться и отдать пояс чемпиона UFC Анкалаеву

В воскресенье в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Анкалаев встретился с поляком Яном Блаховичем в поединке за чемпионский пояс UFC, бой завершился вничью, а пояс остался вакантным. Анкалаев раскритиковал судейское решение и допустил уход из UFC.

Он посоветовал президенту UFC брать пример с основателя Absolute Championship Akhmat (ACA) Майрбека Хасиева, который пресекает любые попытки подсуживания в своей лиге. «Дэйна Уайт, что с тобой случилось? Ты же был нормальным, принципиальным мужчиной, а сегодня унес с ринга чемпионский пояс, не вручая его явному победителю. Или политика влезла в ринг UFC и требует от вас грязного судейства? Это же спорт, Дэйна. Будь честен», — добавил Кадыров.