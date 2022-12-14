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18:17 (мск), источник: Sport24

Макгрегор впервые за 8 лет остался без рейтинга в UFC

Бывший чемпион UFC в легком и полулегком весе Конор Макгрегор впервые за 8 лет остался без рейтинга в промоушене.

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Занимавший 14-е место в рейтинге легковесов организации ирландец, выпал из топ-15 в последнем обновлении [обновленный рейтинг еще не успели опубликовать на сайте UFC, но он уже доступен на tsn — прим. Sport24]. В топ-15 его заменил Грант Доусон.

В настоящее время 34-летний Макгрегор продолжает восстанавливаться после перелома ноги, полученного еще в июле 2021 года, когда он из-за остановки боя врачом проиграл Дастину Порье.

Последняя победа Макгрегора в легком весе датируется 12 ноября 2016 года. С тех пор ирландец потерпел в дивизионе 3 поражения, дважды проиграв Порье и один раз Хабибу Нурмагомедову. Макгрегор находился в топ-15 рейтинга UFC хотя бы в одной весовой категории с 2014 года.

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