Конор Макгрегор — все. В UFC сжигают мосты
Дана Уайт устал терпеть капризы ирландца. По факту он больше никому не нужен.
Дана Уайт устал терпеть капризы ирландца. По факту он больше никому не нужен.
Да, когда-то должно было закончиться терпение даже такого железного человека, как Дана Уайт. Своими необдуманными высказываниями и странными выходками скандальный ирландец окончательно доконал менеджмент UFC. Чего стоит его высказывание о том, что UFC легко договорится с USADA об исключениях в тестировании на допинг. И тут уже даже самые большие конорооптимисты воскликнули: «Чтооо?!».
В своё время Ноториус стал для президента лиги Даны Уайта настоящим «золотым телёнком». Любой бой собирал огромную прибыль, а противостояние с россиянином Хабибом Нурмагомедовым и вовсе стало культовым. Но всё хорошее когда-нибудь заканчивается. В актуальном рейтинге лёгкого дивизиона Макгрегор был исключён из топ-15. И это — впервые за восемь лет!
Нет, Конора не вычеркнули из числа бойцов UFC (пока), но это означает, что он больше не воспринимается как топ. Это означает, что организация даёт понять экс-чемпиону в двух весовых категориях, что у него больше нет приоритета, права выбора соперника
Конор действительно был суперзвездой планетарного масштаба. Его харизма и эпатажное поведение выжигали всё до боя, а потом ирландец выходил в октагон и продолжал куражиться там. Но постепенно интерес к Ноториусу пропал буквально у всех. Ещё вчера за его татуированной «тушкой» стояла целая очередь голодных до побед и денег топов, а также бойцов среднего уровня. Мы помним, как докрасна раскалялись его соцсети от десятков вызовов.
И что мы имеем сейчас? Сам Конор время от времени лениво набрасывает бывшим непримиримым врагам вызовы, но в ответ получает лишь усмешки. Мол, какой ты боец, что нам может дать бой с тобой? Деньги? Деньгами ты никогда и не делился, большую часть забирая себе. Хайп? Ну какой хайп может получить боец, избивший надменного ветерана? Какой спортивный интерес в поединке с тяжело травмированной суперзвездой? Даже фанаты всё реже вспоминают, что Макгрегор уже давно не бился в UFC.
И что должно быть максимально обидным для Конора — его перестали вызывать даже поп-боксёры и ветераны UFC. Никто уже не верит, что одно присутствие ирландца сделает бой кассовым. К слову, и сам Ноториус вряд ли сильно горит желанием подставлять своё лицо и снова рисковать здоровьем. Он обладает огромным состоянием, которое вряд ли сильно увеличится от нескольких выходов в октагон в UFC. Поэтому всё чаще ведутся разговоры, что Макгрегору пора на пенсию. Он больше не голодный боец, а свои нападки в сторону Хабиба Нурмагомедова и его отца Абдулманапа делает лишь по инерции.
Вылет Макгрегора из рейтингов означает только одно — теперь Конор достал даже Дану Уайта. Он был любимчиком на протяжении долгого времени, босс готов был простить любые ошибки. Но только не безразличие к тому делу, которому лучший спортивный менеджер современности посвятил всю свою жизнь.
Возможно, Конору вообще стоит уйти из профессионального спорта. Убеждены, что его с удовольствием примут в реслинге. Там сильно рисковать здоровьем не придётся, можно будет спокойно зарубать солидные гонорары и красоваться перед публикой. Представьте себе бой Макгрегора и Роузи! Вот будет веселье… Ну, а шансов на возвращение Ноториуса в UFC практически не осталось. Прямо сейчас это не нужно ни организации, ни самому Макгрегору!
Автор: Сергей Сорокин