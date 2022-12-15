Махачева обвинили в использовании допинга

Грин вспомнил, как Махачев рассказывал ему, что в спортивной школе им давали витамины. «Представьте, если давать стероиды с десяти лет? Насколько сильным будет человек. А Махачев действительно очень силен», — отметил он и добавил, что был абсолютно прав, говоря об употреблении допинга россиянином.

В мае в допинг-пробе Грина было обнаружено запрещенное вещество, являющееся анаболическим стероидом. Американское антидопинговое агентство (USADA) дисквалифицировало бойца, сократив срок его отстранения до шести месяцев, так как он сотрудничал со следствием. Грин вернулся к тренировкам 16 ноября.

26 февраля Грин и Махачев провели поединок на турнире UFC Vegas 49. Россиянин одержал победу, нокаутировав соперника в первом раунде.