Александр Емельяненко проиграл блогеру в поединке по правилам ММА

Поединок, прошедший по правилам MMA, продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.

Емельяненко 41 год, он является младшим братом Федора Емельяненко. В профессиональных смешанных единоборствах он одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Блогеру и бойцу поп-ММА Коваленко 32 года, в сентябре он победил Артема Тарасова.