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00:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Александр Емельяненко проиграл блогеру в поединке по правилам ММА

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко проиграл блогеру Святославу Коваленко на турнире в Москве.

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Источник: РИА "Новости"

Поединок, прошедший по правилам MMA, продлился все три раунда и завершился победой Коваленко раздельным решением судей.

Емельяненко 41 год, он является младшим братом Федора Емельяненко. В профессиональных смешанных единоборствах он одержал 28 побед и потерпел девять поражений. Блогеру и бойцу поп-ММА Коваленко 32 года, в сентябре он победил Артема Тарасова.

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