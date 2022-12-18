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11:43 (мск), источник: Sports.Ru

Морозов установил уникальное достижение

Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19−5) стал первым представителем страны, которому удалось провести больше десяти тейкдаунов в американском промоушене. Об этом пишет Vesti.kz.

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Источник: nur.kz

За четыре боя в UFC Морозов оформил девять переводов соперника в партер. В поединке с американцем Джурни Ньюсоном (10−4−0−1) Сергей выполнил еще шесть тейкдаунов.

Теперь на счету Морозова 15 успешных тейкдаунов в UFC, и это лучший показатель среди казахстанцев:

  1. Сергей Морозов — 15 тейкдаунов за пять боев.
  2. Дамир Исмагулов — семь тейкдаунов за пять боев.
  3. Жалгас Жумагулов — шесть тейкдаунов за шесть боев.
  4. Шавкат Рахмонов — четыре тейкдауна за четыре боя.
  5. Мария Агапова — два тейкдауна за пять боев.

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