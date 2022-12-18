Морозов установил уникальное достижение
Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19−5) стал первым представителем страны, которому удалось провести больше десяти тейкдаунов в американском промоушене. Об этом пишет Vesti.kz.
Казахстанский боец UFC Сергей Морозов (19−5) стал первым представителем страны, которому удалось провести больше десяти тейкдаунов в американском промоушене. Об этом пишет Vesti.kz.
За четыре боя в UFC Морозов оформил девять переводов соперника в партер. В поединке с американцем Джурни Ньюсоном (10−4−0−1) Сергей выполнил еще шесть тейкдаунов.
Теперь на счету Морозова 15 успешных тейкдаунов в UFC, и это лучший показатель среди казахстанцев: