Экс-боец UFC Шауб раскритиковал Хабиба за слова о Махачеве

«Хабиб отступил, верно? То есть если появится парень, который может бороться и свести на нет борьбу Махачева и Хабиба, вы просто оставите спорт? Это глупо», — сказал Шауб в передаче Schaub Show. — Так чемпионы не поступают… Он [Хабиб] говорит: «Он [Махачев] должен провести столько защит титула, сколько сможет, прежде чем время настигнет его». Ты не хочешь сказать «прежде чем настигнет его игра»? Погодите, если появится кто-то, кто будет представлять угрозу, он просто уйдет на пенсию? Это полный отстой".