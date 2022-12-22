Пять экс-чемпионов UFC завершили карьеры в 2022 году

Так, карьеру в UFC завершили сразу пять экс-чемпионов: американцы Ти Джей Диллашоу, Фрэнки Эдгар и Люк Рокхолд, а также бразилец Жозе Альдо и полька Йоанна Енджейчик.

Ти Джей Диллашоу является двукратным чемпионом в легчайшем весе (до 61 кг). В мае 2014 года он сенсационно остановил в пятом раунде тогдашнего лидера рейтинга pound-for-pound бразильца Ренана Барана, впервые завоевав титул.

Фрэнки Эдгар, несмотря на скромные габариты (168 см), является чемпионом в лёгком весе (до 70 кг). В апреле 2010 года он победил судейским решением звёздного соотечественника Би Джей Пенна, после чего провёл три защиты.

Люк Рокхолд стал чемпионом в среднем весе (до 84 кг) в декабре 2015-го, досрочно остановив в четвёртом раунде соотечественника Криса Уайдмана.

Йоанна Енджейчик, завоевавшая титул в женском минимальном весе (до 52 кг) в марте 2015 года, и по сей день является рекордсменкой дивизиона по числу защит (5).