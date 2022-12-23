Бой без правил: Почему рефери UFC массово «засуживают» российских бойцов

Бой без правил

В 2022 году тема несправедливого судейства стала одной из важнейших в мире UFC. Сначала из-за спорного решения судьи титульный бой Алджамейну Стерлингу проиграл россиянин Пётр Ян. Уроженец Дудинки сразу заявил, что его «ограбили», увели титул в ситуации, когда он должен был победить. Через полгода случился новый скандал. С разницей в полтора месяца победы лишили сразу двух россиян в значимых поединках: сначала победы снова лишился Пётр Ян, но уже в бою с Шоном О’Мэлли, а потом шанса на титул чемпиона в полутяжёлом весе лишили Магомеда Анкалаева. Чтобы понимать, как работает система судейства в UFC, нужно вспомнить, как она создавалась.

Не мировые судьи

Все основы перешли в ММА из бокса: трое назначенных судей сидят за площадкой, на которой и проводится бой. После каждого раунда они выставляют оценки по десятибалльной шкале. Все данные с оценками боя фиксируются, т. е. перечеркнуть свои вердикты по раундам нельзя. Поэтому версия с жульничеством сразу отбрасывается. В боксе, как и в ММА, крайне нежелательны ничейные результаты раундов. Каждый раунд, хотя бы по документам, один из бойцов должен оставлять за собой.

10−9 — самая частая оценка за раунд. Проблема в том, что она не всегда объективна. Эти цифры могут отображать и совсем незначительное преимущество, и очевидную победу, но без доминирования над соперником. 10−8 дают за нокдаун, за удары руками в партере в позиции сверху (это называется ground-n-pound) и за зафиксированную попытку проведения болевого и удушающего приёмов. 10−7 — почти нереальная оценка, ибо в случае такого доминирования рефери заранее останавливает бой, чтобы не рисковать здоровьем проигрывающего бойца.

Какие правила в ММА

В футболе есть очевидный критерий победы — большее число забитых голов, чем у соперника. Один-единственный фактор, влияющий на результат. Даже в серии пенальти всё равно засчитываются только голы. В ММА всё устроено иначе, и условий для фиксации победы значительно больше. Победа засчитывается, если:

один из бойцов сдаётся после применения болевого/удушающего приёма или после пропущенного удара;

происходит чистый нокаут, т.е. от успешно проведённого удара боец сразу потерял сознание;

технический нокаут. Обширная категория, в которую входят и остановка боя по команде рефери, который видит, что один из бойцов не способен защищаться от серии ударов, и снятие спортсмена с боя по медицинским показаниям (травмы или слишком глубокие рассечения);

дисквалификация — один из бойцов серьёзно нарушил правила, и ему засчитывается поражение;

решения судей.

Как раз на последнем пункте начинаются проблемы. В ММА слишком много тонкостей, которые нельзя обделять вниманием, когда оцениваются итоги раунда. Это и количество точных ударов, и количество переводов на землю (тейкдаунов), и время контроля в партере, и выходы на болевые/удушающие. Причём нужно расставить приоритеты этих действий между собой. А потом перевести в цифры по десятибалльной шкале.

А ведь даже с ударами возникают сложности. Казалось бы, не трудно посчитать, кто нанёс больше ударов и кто чаще попадал. Но непонятно, что важнее: 10 силовых попаданий или 30 так называемых «тычков»? При этом до сих пор непонятно, как судьи оценивают лоу-кики. Такие удары не кажутся сильными и не отрывают бедро соперника, но на дистанции боя замедляют того, кто часто их пропускает.

Пётр Ян и Магомед Анкалаев

Для начала стоит сказать, что засудили Яна и Анкалаева точно не из-за русофобии. Бои россиян были не самыми лёгкими для оценивания живьём, и ни Магомед, ни Пётр не одержали бесспорной, однозначной победы. Любопытно, что в тот же вечер, когда выступал Анкалаев, рефери лишили победы другого бойца — американца Джареда Гордона. За историю UFC от непонятных решений судей страдали многие спортсмены: бразильцы, японцы, корейцы. И чаще всех несправедливое поражение получали американцы.

Промоушен смешанных единоборств не имеет права выбирать судей на турнир. Таков закон, и его строгость уже долгое время провоцирует дискуссии в сообществе о попытках ввести изменения.

Суть в том, что UFC напрямую подчиняется общей сети американских атлетических комиссий. Например, чаще всего промоушен устраивает бои в Лас-Вегасе, и, для того чтобы бой вообще состоялся, нужно пройти аккредитацию местного отделения, скажем так, Минспорта. Точнее, атлетической комиссии штата Невада.

Именно этот орган и назначает своих судей. Для того, чтобы вердикты выносили не заинтересованные в результатах лица. Так американцы попытались дистанцироваться от предвзятого судейства, захлестнувшего американский бокс в 1920—1950-м годах, и теперь судьи на зарплате у частной организации просто запрещены законом.

Проблема в том, что никто не отменял некие неформальные отношения внутри самих атлетических комиссий. Ведь судить бои UFC отправляются рефери-ветераны с наилучшими карьерными достижениями. Т.е. выбирают не по принципу компетентности, а по заслугам перед организацией. Поэтому коллегия судей на турнирах не меняется, даже если некоторые судьи нарочито демонстрируют свой непрофессионализм.

Например, парочка Майк Белл и СэлД'Амато, скандально прославившаяся в главных боях UFC 282, успела заявить о себе и в начале этого года, правда, в женском сегменте UFC. Они чудесным образом вытянули Присцилу Качоэйру в бою с кореянкой ЦзиЁн Ким. Их вердикты почти сразу раскритиковал топовый боец-легковес Дэн Хукер, но атлетическая комиссия штата Невада всё ещё ставит этих специалистов на самые резонансные бои, несмотря ни на что. То ли дело во внутренней политике, то ли в лоббировании определённых интересов.