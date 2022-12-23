Сын Кадырова победил в первом профессиональном поединке по ММА
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров победил Ислама Акбарова в первом поединке в профессиональных смешанных единоборствах (MMA).
МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Эли Кадыров победил Ислама Акбарова в первом поединке в профессиональных смешанных единоборствах (MMA).
Схватка прошла на 150-м номерном турнире лиги Absolute Championship Akhmat (АСА) в Москве и завершилась победой Кадырова техническим нокаутом в первом раунде.
Секундантом Кадырова был шведский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев, вместе с которым 16-летний спортсмен готовился к поединку в Дубае.