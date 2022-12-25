Член Зала славы UFC Стефан Боннар умер в возрасте 45 лет

Боннар провел 24 боя в смешанных единоборствах, на его счету 15 побед и 9 поражений. За время профессиональной карьеры он провел бои с другими членами Зала славы UFC — Форрестом Гриффином, Джоном Джонсом, Рашадом Эвансом, Марком Коулманом, Андерсоном Сильвой и Тито Ортисом. Боннер был включен в Зал славы UFC в 2013 году. Свой последний бой американец провел 15 ноября 2014 года, уступив Ортису раздельным решением судей.