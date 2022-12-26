В UFC назвали лучший бой 2022 года

Так, лучшим поединком 2022 года стало титульное противостояние между полутяжеловесами Иржи Прохазкой и Гловером Тейшейрой, состоявшееся в июне на турнире UFC 275 в Сингапуре.

Бой оказался чрезвычайно насыщенным на яркие события и переходы инициативы, где у обоих бойцов были шансы на досрочное завершение.