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21:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россиянин впервые поборется за титул чемпиона Bellator

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Российский боец Анатолий Токов проведет поединок за титул чемпиона Bellator в среднем весе с действующим обладателем титула американцем Джонни Эблином, сообщается на сайте промоушена.

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Источник: Bellator MMA

Бой пройдет 4 февраля в рамках турнира Bellator 290. Вечер возглавит второй поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, в первом бою в январе 2019 году победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бейдер.

В рамках этого вечера должны были встретиться действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро, но россиянин снялся с боя по неизвестным причинам.

Токову 32 года, этот поединок станет для него восьмым в рамках организации и первым титульным. Всего на счету россиянина 31 победа и два поражения. 31-летний Эблин впервые будет защищать титул, на его счету 12 побед и ни одного поражения.

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