Россиянин впервые поборется за титул чемпиона Bellator

Бой пройдет 4 февраля в рамках турнира Bellator 290. Вечер возглавит второй поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, в первом бою в январе 2019 году победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бейдер.
В рамках этого вечера должны были встретиться действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро, но россиянин снялся с боя по неизвестным причинам.
Токову 32 года, этот поединок станет для него восьмым в рамках организации и первым титульным. Всего на счету россиянина 31 победа и два поражения. 31-летний Эблин впервые будет защищать титул, на его счету 12 побед и ни одного поражения.