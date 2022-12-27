Россиянин впервые поборется за титул чемпиона Bellator

Источник: Bellator MMA

Бой пройдет 4 февраля в рамках турнира Bellator 290. Вечер возглавит второй поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером, в первом бою в январе 2019 году победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бейдер.

В рамках этого вечера должны были встретиться действующий чемпион Bellator в полутяжелом весе Вадим Немков и кубинец Йоэль Ромеро, но россиянин снялся с боя по неизвестным причинам.