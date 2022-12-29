Марлон Вера: не уверен, что бойцов из России проверяют на допинг

«Американское антидопинговое агентство работает эффективно, но действует ли USADA так же в странах третьего мира? Проверяют ли бойцов из России? Я в этом вообще не уверен. Я живу в Калифорнии, и они постоянно приходят ко мне домой», — сказал Вера в интервью YouTube-каналу бывшего бойца UFC Майкла Биспинга.