«Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА
Бывший боец UFC Антонио «Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА.
Бывший боец UFC Антонио «Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА.
43-летний Силва за карьеру побеждал Федора Емельненко, Андрея Орловского, Алистара Оверима и Трэвиса Брауна. В последних 15 поединках в ММА, кулачных боях и кикбоксинге Силва одержал лишь одну победу.
«Я дрался с лучшими, побеждал лучших и проигрывал лучшим. Сейчас мне 43 года. Говорят, что я дерусь ради денег, но это не так. У меня все та же голова, что и в 35 лет, но тело уже не то. Оно другое. У всех есть предел», — цитирует Силву MMA Fighting.
Силва планирует в дальнейшем работать тренером по грэпплингу и джиу-джитсу.