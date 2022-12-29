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20:50 (мск), источник: Sport24

«Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА

Бывший боец UFC Антонио «Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА.

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43-летний Силва за карьеру побеждал Федора Емельненко, Андрея Орловского, Алистара Оверима и Трэвиса Брауна. В последних 15 поединках в ММА, кулачных боях и кикбоксинге Силва одержал лишь одну победу.

«Я дрался с лучшими, побеждал лучших и проигрывал лучшим. Сейчас мне 43 года. Говорят, что я дерусь ради денег, но это не так. У меня все та же голова, что и в 35 лет, но тело уже не то. Оно другое. У всех есть предел», — цитирует Силву MMA Fighting.

Силва планирует в дальнейшем работать тренером по грэпплингу и джиу-джитсу.

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