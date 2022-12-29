«Бигфут» Силва объявил о завершении карьеры в ММА

«Я дрался с лучшими, побеждал лучших и проигрывал лучшим. Сейчас мне 43 года. Говорят, что я дерусь ради денег, но это не так. У меня все та же голова, что и в 35 лет, но тело уже не то. Оно другое. У всех есть предел», — цитирует Силву MMA Fighting.