Рахмонов не будет проводить бой против Чимаева
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов не будет проводить поединок против представителя Швеции Хамзата Чимаева. Об этом ТАСС в пятницу заявили в команде Рахмонова.
Казахстанский боец Шавкат Рахмонов не будет проводить поединок против представителя Швеции Хамзата Чимаева. Об этом ТАСС в пятницу заявили в команде Рахмонова.
Рахмонов должен был провести бой против американца Джеффа Нила на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 января. Однако Нил снялся из-за травмы.
«Пока нет смысла в этом поединке. Хотя, если Хамзат вызовется заменить Нила, то Шавкат не откажется от этого боя. Но это крайне маловероятно», — сказал собеседник агентства.
В активе Рахмонова 16 побед и ни одного поражения. На счету Чимаева 12 побед и ни одного поражения.