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13:54 (мск), источник: ТАСС

Рахмонов не будет проводить бой против Чимаева

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов не будет проводить поединок против представителя Швеции Хамзата Чимаева. Об этом ТАСС в пятницу заявили в команде Рахмонова.

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Источник: Locker Room

Рахмонов должен был провести бой против американца Джеффа Нила на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 января. Однако Нил снялся из-за травмы.

«Пока нет смысла в этом поединке. Хотя, если Хамзат вызовется заменить Нила, то Шавкат не откажется от этого боя. Но это крайне маловероятно», — сказал собеседник агентства.

В активе Рахмонова 16 побед и ни одного поражения. На счету Чимаева 12 побед и ни одного поражения.

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