Рахмонов не будет проводить бой против Чимаева

Рахмонов должен был провести бой против американца Джеффа Нила на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 14 января. Однако Нил снялся из-за травмы.

«Пока нет смысла в этом поединке. Хотя, если Хамзат вызовется заменить Нила, то Шавкат не откажется от этого боя. Но это крайне маловероятно», — сказал собеседник агентства.