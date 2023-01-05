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15:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Макгрегор восхитился тренировкой Федора Емельяненко

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор в своем Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) высказался о Федоре Емельяненко.

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Источник: AP 2022

Спортсмен опубликовал видео тренировки россиянина и восхитился ей. «Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно. Федор!» — написал Макгрегор.

На счету Федора Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Ожидается, что 4 февраля на турнире Bellator 290 в США россиянин проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером.

Последний поединок Макгрегор провел летом 2021 года, уступив американцу Дастину Порье техническим нокаутом. Ирландец получил перелом ноги, после которого восстанавливается до сих пор. В профессиональной карьере он провел 28 боев, одержав 22 победы и потерпев шесть поражений.

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