Макгрегор восхитился тренировкой Федора Емельяненко

Спортсмен опубликовал видео тренировки россиянина и восхитился ей. «Один из лучших бойцов всех времен! Бесспорно. Федор!» — написал Макгрегор.

На счету Федора Емельяненко 40 побед при шести поражениях. Он известен по выступлениям в Rings, Pride, Strikeforce, M-1 Global и Bellator. Ожидается, что 4 февраля на турнире Bellator 290 в США россиянин проведет прощальный бой с американцем Райаном Бейдером.