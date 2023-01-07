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7 января, источник: Sports.Ru

Хабиб подтвердил уход из индустрии ММА. Экс-боец хочет больше времени уделять семье

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов подтвердил информацию о том, что он уходит из индустрии ММА.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее ряд телеграм-каналов сообщал, что экс-чемпион UFC в легком весе завершит тренерскую карьеры и покинет индустрию ММА. Источники ссылались на встречу Нурмагомедова с командой, после которой тот написал, что его решение пойдет только на пользу.

«Хабиб покидает индустрию ММА с концами. Это касается тренерской карьеры и всего остального что связано с ММА. Причиной является желание Хабиб уделить время семье», — репостнул запись дагестанец в соцсети.

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