Хабиб подтвердил, что окончательно покинул индустрию ММА. Без него будет тяжело

18 декабря 2022 года — Хабиб опубликовал совместное фото с мусульманским проповедником, основателем Исламской международной школы в Мумбае Закиром Найком. 5 января 2023-го — Хабиб выложил групповой снимок всех бойцов своей команды и написал, что принял решение, которое пойдет всем на пользу.

Сложно сказать, связаны ли эти факты, но спустя два дня в телеграм-канале «Спросите у Расула» сообщили, что боец «покидает индустрию ММА с концами», причем это касается как тренерской карьеры, так и всего остального, что связано с единоборствами. Весь день фанаты и журналисты гадали, насколько правдива информация, а вечером Хабиб сделал репост этой записи у себя в сторис. В сообщении, которое репостнул экс-чемпион, также говорится, что причина такого решения — желание уделить больше времени семье.

Источник: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Решение Хабиба закончить со спортом подтвердил Шамиль Завуров, друг Орла и президент лиги Eagle FC. «Со спорта он ушел, а вот спорт из него никуда не уйдет. Хорошо отпахали на ночь», — написал Завуров под фото с Хабибом на тренировке.

Вероятнее всего, это означает, что Хабиб перестанет не только контролировать тренировочный процесс Ислама Махачева, Усмана и Умара Нурмагомедовых и других бойцов, он еще и больше не появится у них в углу. С Хабибом в углу бойцы обретали уверенность и получали точные подсказки, что воплощалось в победы. Рекорд Нурмагомедова как тренера — 20−3. Последний раз он находился в углу сокомандников 22 октября в Абу-Даби, когда все три его бойца победили. Теперь, исходя из решения Хабиба, понятно, почему он сидел в первом ряду, а не присутствовал в углу Гаджи Рабаданова на турнире Bellator x Rizin 31 декабря.

Источник: Соцсети Хабиба Нурмагомедова

Пока неизвестно, как продолжит функционировать лига Eagle FC. Будет ли Хабиб посещать турниры, как-то финансировать промоушен? Если отталкиваться от решения «покинуть индустрию ММА с концами», то нет. Тогда выживет ли лига, которая жила благодаря Хабибу как медийно, так и отчасти финансово? В 2022 году в Eagle FC провели восемь основных турниров и еще три отборочных мероприятия Selection. Это маловато по сравнению с 2021-м, когда в EFC устроили 10 больших ивентов и три отборочных.